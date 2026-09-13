Payas’ta otomobilin motorundan alevler yükseldi

Hatay’da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
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Yangın, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen otomobilde hasar oluştu. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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