Pazar alanında korkutan anlar: 1 kişi dumandan etkilendi

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki kapalı pazar alanında, trafodan yükselen dumanlar korku dolu anlar yaşattı. Bir kişinin dumandan etkilendiği olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teleferik Kapalı Pazar Alanı’nda bulunan trafo odasından yükselen dumanlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis güvenlik amacıyla pazar alanı boşaltılarak çevresine emniyet şeridi çekildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Elektrik idaresi yetkililerince yapılan incelemede, yangının trafodan değil, trafo odasında bulunan pazar yerine ait havalandırma tesisat kablolarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı belirlendi.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edilirken, başka etkilenen olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bursa
