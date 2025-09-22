HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Pazarlarda salçalık biber hareketliliği

Bayburt’ta Eylül ayı ile birlikte haftanın belirli günü kurulan pazarlar da vatandaşlar kendi elleriyle yapmayı tercih ettikleri kışlık turşu ve salça için alışverişe başladı.Bayburtlu vatandaşlar, hazır satın almak yerine kendi elleriyle yapmayı tercih etmesiyle salçalık ve turşuluk biber satın almak için pazarın yolunu tutuyorlar.

Pazarlarda salçalık biber hareketliliği

Bayburt’ta Eylül ayı ile birlikte haftanın belirli günü kurulan pazarlar da vatandaşlar kendi elleriyle yapmayı tercih ettikleri kışlık turşu ve salça için alışverişe başladı.

Bayburtlu vatandaşlar, hazır satın almak yerine kendi elleriyle yapmayı tercih etmesiyle salçalık ve turşuluk biber satın almak için pazarın yolunu tutuyorlar. Pazarda satın alınan biberler, kadınlar tarafından evlerde ayıklanarak salçaya ve turşuluklara dönüştürülüyor.

Kışa hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, son haftalarda turşu kurma telaşına düştü. Turşuluk, konservelik ve salçalık ihtiyacını gidermek pazarlara giden vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda alış veriş yapıyorlar.

Uzun süredir pazarcılık yapan Ahmet Demir, sonbahar ayının gelmesiyle turşuluk ve salçalık ürünlerin yapımında artış olduğunu kaydederek; "Güz ayının gelmesiyle turşuluk başladı. Vatandaşlarımız doğal ürünler tüketmek istediği için kendi ihtiyaçlarını önceden hazırlayıp kış ayı boyunca da tüketiyorlar. Fiyatlarımız ise uygundur. Bir ay sonra Bayburt yerli ürünü bittikten son pazarda fiyatlarda yükselmeler olacaktır. Sattığımız ürünler gayet iyi. Turşuluk ürünlerde de acur, turşuluk salatalık, biber çeşitleri, tarla domatesi, kornişon salata bunların satışı oluyor" diye konuştu.

Bayburt’un Demirözü ilçesinde kış hazırlıklarını sürdüren Zeynep Kılıç ise kış mevsiminde tüketmek amacıyla turşu, salça ve bu tür yiyeceklerin yapımına başladıklarını söyledi.

Kılıç, kış hazırlıklarının başında pekmez ve turşunun geldiğini belirterek, bu geleneğin yıllar öncesine dayandığını ifade etti.

Yaz mevsiminin ardından hazırlanan kışlık yiyeceklerin, aynı zamanda aile ekonomisine de katkı sağladığını vurgulayan Zeynep Kılıç, "Yöremizde yapılan pekmez, reçel ve turşu kışın marketlerde çok yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Biz ev hanımları bu tür yiyeceklerimizi kendimiz hazırlayarak yüksek bedel ödemeden almak zorunda kalmıyor, aile ekonomimize de bir bakıma katkı sağlamış oluyoruz. Hazırladığımız yiyeceklerin büyük bir bölümünü de kendi bağ ve bahçelerimizden temin ediyoruz" dedi.

Pazarlarda salçalık biber hareketliliği 1Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdemli'de yanan minibüs olayıErdemli'de yanan minibüs olayı
Arguvan'da güvenilir bal satışı ve kalite bilgisiArguvan'da güvenilir bal satışı ve kalite bilgisi

Anahtar Kelimeler:
biber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.