Pedofili sapkın Epstein'in kardeşinden Trump itirafı!

Yakın tarihin en büyük pedofili ve sapık şahsiyetlerinden biri olarak anılan ABD sermayesinin önemli isimlerindne biri olan Jeffrey Epstein, hapishanede ölü bulunmuştu. Hakkında birçok belgesel de yapılan Epstein'in Trump ile olan yakınlığı da biliniyor. Trump, bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Epstein'in kardeşinden önemli bir açıklama geldi.

ABD basını ve kamuoyu Trump ile Epstein arasındaki ilişkiyi didik didik inceliyor. Önce Trump'ın Epstein'e yolladığı çıplak kadın silüetli doğum günü mektubu ortaya çıkmış Trump'ın mağdur kızlarla birlikte olduğuna dair iddialar gündeme gelmişti.

30 GÜN SONRA HER ŞEY ORTAYA ÇIKABİLİR

Şeffaflık Yasası kapsamında ABD Temsilciler Meclisi, Epstein dosyasındaki bütün belgeleri yayınlanmasına karar verdi. Trump da bu tasarıyı imzaladı. ABD Adalet Bakanlığı, Epstein bağlantılı tüm yazışma ve belgeleri 30 gün içerisinde yayınlayacak.

Jeffrey Epstein’ın kardeşi Mark Epstein, CNN’e yaptığı açıklamada, ağabeyinin Donald Trump’ın “bir dolandırıcı” olduğunu fark ettikten sonra onunla bağını kopardığını söyledi:

“1990’larda çok yakın dostlardı. Ancak abim Trump’ın sahtekârlığını anladığında ilişkisini sonlandırdı. Trump, 2016 seçimlerinden sonra abimi arayıp ‘Buna inanabiliyor musun?’ diyerek bir konuşma yapmış. Abimin intihar ettiğine kesinlikle inanmıyorum. Ölümüne yakın bir duruşması vardı ve onu tanıyorsam, böyle bir dava öncesinde asla intihara kalkışmazdı.”

"KİRLİ BİLGİLERE SAHİPTİ"

Mark Epstein, News Station’a da benzer ifadeler kullanarak şunları aktardı:

“Jeffrey bana hiçbir zaman doğrudan bir şey anlatmadı ama Trump hakkında rahatsız edici bilgilere sahip olduğundan eminim. E-postalarda bunu açıkça görebiliyorsunuz. Trump ne kadar inkâr ederse etsin, söylediklerinin çoğunun gerçek olmadığı bariz.”

