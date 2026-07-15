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Pelin Batu deprem zamanı yaptığı paylaşım için özür diledi: "İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık"

Televizyon programcısı Pelin Batu, 6 Şubat depremi döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımını sildiğini duyurarak bu paylaşım için özür diledi. Batu, "Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık" dedi.

Pelin Batu deprem zamanı yaptığı paylaşım için özür diledi: "İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık"
Mustafa Fidan

Ahbap Derneği'ne yönelik mali operasyon düzenlenmesinin ardından derneğin başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Uzun süredir gündem olan Ahbap Derneği'yle ilgili bir paylaşım da Pelin Batu'dan geldi.

Pelin Batu deprem zamanı yaptığı paylaşım için özür diledi: "İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık" 1

PELİN BATU DEPREM ZAMANI YAPTIĞI AHBAP PAYLAŞIMINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Batu, 6 Şubat depremi zamanı Ahbap'la ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı özür dilediğini duyurdu. Batu, "Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı" dedi.

Pelin Batu deprem zamanı yaptığı paylaşım için özür diledi: "İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık" 2

"GEÇERLİ OLUR MU BİLMİYORUM AMA ÇOK PİŞMANIM"

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Batu, şunları söyledi;

"Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum.

Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor.

Pelin Batu deprem zamanı yaptığı paylaşım için özür diledi: "İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık" 1

"BİR DİPLOMAT KIZI OLARAK BANA YAKIŞMADI"

Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık.

Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı."

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Batu ahbap
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