Pendik'te skandal olay! 21 yaşındaki Elif ihmal kurbanı mı? Özel hastaneye sağlam girdi, cenazesi çıktı!

Almanya'da yaşayan 21 yaşındaki Elifnur Solaklar mide ameliyatı olmak için araştırma yaptı ve Pendik'te özel bir hastanede çalışan doktoru buldu ve Türkiye'ye ameliyata geldiler. Ancak ameliyat sırasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Genç kız vefat edeli 4 yıl oldu. Ailesi 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Ancak aile doktorun hala görevine devam etmesinden dolayı bir acı daha yaşıyor.

4 SENEDİR MÜCADELE VERİYORLAR

Almanya'da yaşayan Solaklar ailesi 4 senedir kızının mücadelesiyle uğraşıyor. Elifnur Solaklar 4 yıl önce 21 yaşındayken mide küçültme ameliyatı olmak için Türkiye'ye geldi. Ancak o ameliyat sonu oldu.

Annenin gözyaşları yanı başında mezarı bulunan gencecik yaşta kaybettiği kızı için akıyor. Çünkü ihmal sonucu öldüğünü iddia ettiği kızının doktoru hala başka ameliyatlar yapmaya devam ediyor.

İddiaya göre yoğun bakım ünitesi dahi bulunmayan hastane genç kızı başka bir hastaneye sevk etti. 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan gurbetçi genç yapılan tüm müdahaleye rağmen maalesef hayatını kaybetti.

Elifnur Solaklar nişanlı ve hemşirelik öğrencisiydi. Hayalleri hayatı gibi yarım kaldı. Genç kızın ölümünün ardından 4 yıl geçti. Ancak aile o doktorun görevine devam etmesinden şikayetçi.

AMELİYAT BAŞLAMADAN AORT DAMARI YIRTILMIŞ

Elif Nur Solaklar'ın annesi Halime Solaklar, "Ben kızımın adaletini istiyorum. Ne olursunuz yardım edin bize. Doktor bulduk ama doktorumuzun kendi yaptığı hastane değildi. Kiralık yaptığı bir hastaneydi Pendik'te. Daha ameliyat etmeden aort damarı patladı kızım delerken." dedi.

DOKTOR CEZA ALMADI

Anne Solaklar, "Doktorumuz hiçbir şekilde hiçbir ceza almadı. 4 sene bu sene ve hala mesleğini yapıyor. Ben artık kızımın rahat yatmasını istiyorum ve kimsenin bizim durumumuza gelmesini de istemiyorum. Herkes ameliyat olmak istiyor ve o doktor hala işini yapıyor." ifadelerini kullandı.

"SADECE TOPRAKLA KONUŞUYORUM"

Adalet isteyen acılı anne konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Benim kızım hayat dolu bir kızdı. Hep gülen, her şey için neşe saçın etrafına. Ama şimdi geldiğimde hiçbir şey göremediğim, sadece toprakla konuştuğum biri var.

Hastane suçlu bulundu, doktor suçlu bulundu ama hiçbir şekilde hiçbir ceza almadı. Ben adalet istiyorum."