HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Pendik’te makas atan sürücüye para cezası

Pendik’te makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında 13 bin 427 TL idari para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı.

Pendik’te makas atan sürücüye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce, 25 Ekim 2025 tarihinde Pendik ilçesi TEM Güney Yol Kurtköy mevkiinde bir araç sürücüsünün seyir halinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen E.E.A. (20) isimli kişi yakalandı.
Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; ‘Makas atmak’, ‘Araçların sağından ve banketlerde yararlanarak geçmek’, ‘Yakın takip’ ve ‘Saygısızca araç kullanmak’ maddelerinden olmak üzere toplamda 13 bin 427 TL trafik idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem de başlatıldı.
Öte yandan, makas atan araç plakasının, 2024 yılında meydana gelen ölümlü bir trafik kazasına karışan araçla aynı olduğu yönündeki iddialar üzerine yapılan incelemede; söz konusu ölümlü kazaya karışan aracın satış işlemi sonrasında, yeni araç sahipleri tarafından plaka değişikliğine gidildiği, boşa çıkan plakanın ise makas atarak trafik akışını tehlikeye düşüren araca 20.01.2025 tarihinde tahsis edildiği tespit edildi.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Parkta tartıştığı arkadaşını vuran şahıs tutuklandıParkta tartıştığı arkadaşını vuran şahıs tutuklandı
Bolu D-100'de iki araç çarpıştı: 5 yaralıBolu D-100'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
makas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.