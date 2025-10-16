HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Pentagon'daki ofisler boş kaldı! Yeni kurallar gazetecileri isyan ettirdi

Pentagon'un yeni basın kuralları ABD'li gazetecileri isyan ettirdi. Bakanlık binasındaki ofisler boşalmaya başladı.

Pentagon'daki ofisler boş kaldı! Yeni kurallar gazetecileri isyan ettirdi

Pentagon'un, basın mensuplarının bakanlık binasında erişebilecekleri yerlere yeni düzenleme uygulanmasını ve bakanlık kaynaklı haberlere denetim şartı getirilmesini hedefleyen yeni kuralları, gazetecilerin tepkisiyle karşılaştı.

Yeni kuralları kabul ettiklerine dair belgeyi, belirlenen saatten önce imzalamayan onlarca gazeteci, bakanlık binasına giriş kartlarını iade etti ve basın mensuplarına tahsis edilen ofisleri boşaltmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ekim'de Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Pentagon'un yeni kurallarını desteklediğini belirtmiş, basını "dürüst olmamakla" suçlamıştı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise imzanın, gazetecilerin yeni kurallara uymayı kabul ettiğini değil, kuralları tanıdıkları anlamına geldiğini ifade etmişti.

Pentagon daki ofisler boş kaldı! Yeni kurallar gazetecileri isyan ettirdi 1

BİRÇOK MEDYA KURULUŞU, YENİ KURALLARI İMZALAMAYI REDDETMİŞTİ

Pentagon, gazetecilerin bakanlık kaynaklı haberlerine denetim şartı getirilmesini, binada ulaşabilecekleri yerlere yeni düzenlemeler uygulanmasını, basının giriş kartlarının diğer personelin kartından ayırt edilebilecek şekilde tasarlanmasını hedefleyen yeni kuralları açıklamış, basın mensuplarından bu kuralları içeren belgeyi imzalamalarını istemişti.

Aralarında The New York Times, The Associated Press, Newsmax, The Washington Post, CNN, The Guardian, NPR, HuffPost, The Atlantic, The Hill, Axios ve Reuters'ın bulunduğu basın kuruluşları ise söz konusu kuralların, Anayasa'nın 1. Değişikliği kapsamında korunan basın özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuştu. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkisi de 18 yaşındaydı! Korkunç kaza gün ağırınca ortaya çıktıİkisi de 18 yaşındaydı! Korkunç kaza gün ağırınca ortaya çıktı
Son dakika: Adı Sedat Peker'in videolarında da geçiyordu! EKBA Holding'in sahibi Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Çağlar Şendil detayı...Son dakika: Adı Sedat Peker'in videolarında da geçiyordu! EKBA Holding'in sahibi Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Çağlar Şendil detayı...

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd basın gazeteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.