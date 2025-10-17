HABER

Peru genelinde hükümet karşıtı protesto düzenlendi

PERU'nun başkenti Lima ve çevresindeki şehirlerde düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı bildirildi.

Peru genelinde hükümet karşıtı protesto düzenlendi

Peru basını, başkent Lima'nın merkezinde toplanan yüzlerce kişinin, Devlet Başkanı Jose Jeri'nin yeni kabinesini ve ülkede artan şiddet olaylarını protesto ettiğini duyurdu. Kongre binasının dışında kurulan güvenlik bariyerlerini yıkmaya çalışan göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 78'i polis 102 kişinin yaralandığı kaydedildi. Devlet Başkanı Jeri, olaylardan şiddet yanlısı grupları sorumlu tutarak yargının gereğini yapacağını belirtti.

