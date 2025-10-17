Peru genelinde hükümet karşıtı protesto düzenlendi

Peru basını, başkent Lima'nın merkezinde toplanan yüzlerce kişinin, Devlet Başkanı Jose Jeri'nin yeni kabinesini ve ülkede artan şiddet olaylarını protesto ettiğini duyurdu. Kongre binasının dışında kurulan güvenlik bariyerlerini yıkmaya çalışan göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 78'i polis 102 kişinin yaralandığı kaydedildi. Devlet Başkanı Jeri, olaylardan şiddet yanlısı grupları sorumlu tutarak yargının gereğini yapacağını belirtti.

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır