Peş peşe istifalar herkesi meraklandırmıştı! AK Parti kulislerinden sızdı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki 5 aşamalı model

AK Parti'de 8 il başkanının istifası geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. İstifaların devam edip etmeyeceği merak edilirken Ankara kulislerini hareketlendiren ayrıntılar ortaya çıktı. AK Parti'nin yol haritasındaki '5 aşamalı model' dikkat çekerken sürecin sonunda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarında olacak. Bayrak değişimlerinin tamamlanması hedeflenen tarih de belli oldu.

Hazar Gönüllü

AK Parti hareketli günlerden geçiyor. Geçen hafta 8 il başkanı peş peşe istifasını duyurmuştu. Partiden yapılan yazılı açıklamada "Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur" ifadeleri dikkat çekiyordu. Açıklamada Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu'da yeni il başkanlarının göreve başlayacağı belirtilmişti.

İLK ADIM İL BAŞKANLIKLARINDA

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artıracak kapsamlı bir çalışma başlattı. Sabah'ın AK Parti kulislerinden aktardığı bilgilere göre bu çalışmanın ilk somut adımı, il başkanları düzeyinde gerçekleştirilecek bayrak değişimleri olacak.

Sürecin ilk etabında Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elâzığ ve Ordu illerinde görev değişikliğine gidilmesi için start verildi.

Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti Teşkilat Başkanlığı, il başkanlarını belirlemek için detaylı ve katmanlı bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bu süreç, parti içi istişarenin en kapsamlı örneklerinden biri olarak nitelendiriliyor.

5 AŞAMALI MODEL

İllerin yeni başkanlarını belirleme noktasında temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerine yakın mercek ve genel merkez istişare olmak üzere 5 aşamalı model izlenecek. İlk adım, söz konusu illerde bu hafta başlayacak olan temayül yoklamaları olacak. Teşkilat mensuplarının görüşleri alınarak yeni dönemde kimin il başkanı olabileceğine dair ilk işaret fişeği yakılacak.

SON NOKTAYI ERDOĞAN KOYACAK

Bu beş aşamanın sonunda hazırlanan rapor, Teşkilat Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Her ilden üçer aday mülakata girecek. Nihai kararı ise bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

GÖZLER BU TARİHTE

Kulislerde, ekim ayının ilk haftasında Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor.

