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Peskov "Rusya'yı baskı veya güç yoluyla ikna etmek imkansız" diyerek açıkladı: "Dünya cehenneme dönüşebilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'da iktidar değişikliğiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." dedi.

Peskov "Rusya'yı baskı veya güç yoluyla ikna etmek imkansız" diyerek açıkladı: "Dünya cehenneme dönüşebilir"
Begüm Özkaynak

Peskov, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

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"RUSYA'YI BASKI VEYA GÜÇ YOLUYLA İKNA ETMEK İMKANSIZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketinin, Rusya'nın müzakere masasına oturmasını sağlayacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ancak mantık ve argümanlar itebilir. Rusya'yı baskı veya güç yoluyla ikna etmek imkansız." şeklinde konuştu.

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"DÜNYA CEHENNEME DÖNÜŞEBİLİR"

Sözcü Peskov, İsrail'in İran'da iktidarın değiştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Rusya Emmanuel Macron
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