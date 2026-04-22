Pezeşkiyan: "Taahhütlere bağlı olmamak gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engel"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin yeni açıklama yaptı. Pezeşkiyan, ülkesinin diyalog yanlısı bir tutum sergilediğine atıf yaparak, “Taahhütlere bağlı olmamak, abluka ve tehditler, gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engeldir” dedi.

ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin belirsizlik ve taraflar arasındaki gerilim sürerken, Tahran yönetiminden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"EN ÖNEMLİ ENGELDİR"

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda diyalog vurgusu yaptı. “Taahhütlere bağlı olmamak, abluka ve tehditler, gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engeldir.” diyen Pezeşkiyan, “Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

