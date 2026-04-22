Pezeşkiyan: "Taahhütlere bağlı olmamak gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engel"

ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin belirsizlik ve taraflar arasındaki gerilim sürerken, Tahran yönetiminden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"EN ÖNEMLİ ENGELDİR"

Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda diyalog vurgusu yaptı. “Taahhütlere bağlı olmamak, abluka ve tehditler, gerçek müzakerelerin önündeki en önemli engeldir.” diyen Pezeşkiyan, “Dünya sizin aldatıcı gevezeliklerinize ve iddia ile uygulamalarınız arasındaki çelişkiye tanıktır.” ifadesini kullandı.

