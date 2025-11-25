Pidecide mide bulandıran görüntüler! "Bunları mı yedireceksiniz?"

Devrek Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sağlığa sakıncalı pide imalatı yapan bir iş yeri mühürlendi. Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren pideci dükkanında yapılan denetimlerde, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak üretim yapıldığı belirlendi.

KOKMUŞ ETLER, KÜFLÜ EKİPMANLAR

İş yeri imalat bölümünde yapılan incelemede bozulmuş ve kokmuş etler, küf ve pas oluşmuş ekipmanlar tespit edildi.

"BUNLARI MI YEDİRECEKSİNİZ?"

Denetimi yapan zabıta amiri, pidecide gördüğü manzara karşısında isyan etti. Zabıta amirinin, "Bunları vatandaşlara mı yedireceksiniz? İnsan sağlığıyla oynatmam. Böyle bir imalata asla izin vermeyiz" sözleri dikkat çekti.

"YARIN GELİN AYNIYSA MÜHÜRLEYİN"

İşletme sahibi kadın, "Komiserim Allah aşkına 1 gün müsaade verin. Yarın gelin, aynıysa mühürleyin." sözleriyle kendini savunmaya çalıştı ancak dükkan mühürlendi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Devrek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimler gerçekleştirildiği vurgulanarak, "Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde halk sağlığını hiçe sayan görüntüler ile karşı karşıya kaldık. Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır