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Piknikte karşılaştıkları domuz sürüsü panik oluşturdu

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Atatürk Kent Ormanı’nda akşam saatlerinde görülen domuz sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Piknikte karşılaştıkları domuz sürüsü panik oluşturdu
Çiğdem Sevinç

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Atatürk Kent Ormanı’nda akşam saatlerinde görülen domuz sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Piknik ve adrenalin amacıyla sıkça tercih edilen Atatürk Kent Ormanı’nda, akşam saatlerinde alışılmadık bir manzara yaşandı. Ormanda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir anda karşılarına çıkan yaban domuzu sürüsüyle büyük hayrete düştü. Kalabalık şekilde hareket eden domuzlar, kısa süre sonra kayıplara karıştı.

(İHA)

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Bursa
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