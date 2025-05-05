Pınar Gültekin cinayetinde yargıtay 'Canavarca öldürülmedi' diyerek kararı yeniden bozdu! Gültekin'in avukatı isyan etti

Muğla'da yaklaşık 5 yıl önce Pınar Gültekin'i darbedip boğduktan sonra varilde diri diri yakarak öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay sanığın "Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan değil, "Niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme" suçundan haksız tahrik uygulanarak cezalandırılmasına karar vermişti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise diri diri yakılan Pınar Gültekin ile ilgili 'canavarca hisle öldürülmemiştir' dedi.

Karara itiraz edildi fakat Yargıtay Ceza Genel Kurulu "canavarca hisle öldürülmemiştir" kararını yineledi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir karara isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Epözdemir şu ifadeleri kullandı;

"Adli tıp raporuna göre diri diri yakılan ve üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'ın canavarca hisle katledilmesine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine daha önce oy çokluğuyla " Canavarca his yoktur, sanık haksız tahrikten faydalanmalıdır " şeklinde hukuk garabeti mahiyetinde bir karar veren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yine Başkan Vekili Osman Atalay ile üye Muzaffer Sayın'ın isabetli bir şekilde kaleme aldığı kapsamlı muhalefet şerhine rağmen, oy çokluğuyla ( bu sefer heyette bir üye değişmiş.) aynı kararı vermiş ve 3'e 2 şeklinde itirazı reddetmiş. Şimdi son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 3 üyesi, canavarca hisle öldürülmemiştir diyor ve üstelik katilin Haksız Tahrik altında cinayeti işlediğinden bahisle cezasının indirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır. Yazıklar olsun..."