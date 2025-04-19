PKK'lı sözde sabotajcı böyle yakalandı! O anlar kamerada

Türkiye’den terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD'ye katılarak Suriye’ye gönderilen teröristin ağır silah eğitimi alarak, Suriye’deki çeşitli bölgelerde görevlendirildiği belirlendi.

KAMİKAZE DRON KULLANICISIYMIŞ

Örgütün sözde sabotajcılarından olduğu öğrenilen teröristin Suriye’deki harekat alanında bulunan Türk birliklerine yönelik havadan saldırı gerçekleştirmek amacıyla kullanılan kamikaze dron kullanıcısı olduğu tespit edildi. Terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın başarılı ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerine yönelik devam eden çalışmalarda 2025 yılı içerisinde örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısının 5’e ulaştığı belirtildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır