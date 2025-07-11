PKK'nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için harekete geçildi

Diyarbakır’daki evinden 4 Kasım 2016’da gözaltına alınıp tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) daha önce iki kez hak ihlali kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi (AYM) de Demirtaş için bir kez hak ihlali kararı vermişti. AİHM, Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi. AİHM’in son kararı, yargılama sürecindeki delil yetersizliği ve adil yargılanma hakkının ihlali gibi başlıklara dayanıyor.

AVUKATLAR HAREKETE GEÇTİ! TAHLİYE BAŞVURUSU YAPILACAK

AİHM kararı sonrası Demiraş'ın avukatları harekete geçti. Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, avukatlar sadece Demirtaş için değil; aynı zamanda Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan tüm isimler için tahliye başvurusunda bulunacak.

Avukatlar ilk olarak bugün, hüküm veren yerel mahkemeye başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep edecek. Ardından, AİHM kararının mahkumiyetin dayanağını oluşturan delilleri geçersiz kıldığı gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne beraat başvurusu yapılacak. Avukatlar, AİHM kararının bağlayıcılığına dikkat çekerek, Demirtaş ve diğer tutukluların serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.

SİLAH BIRAKMA İLE AYNI GÜN

Öte yandan, tahliye başvurularının, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'de gerçekleştirilmesi planlanan silah bırakma töreniyle aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.