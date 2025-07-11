HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

PKK'nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için harekete geçildi

AİHM, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı vermişti. Bu kararın ardından Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın avukatları harekete geçti. Avukatlar, Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer Kobani davası tutukluları için bugün tahliye başvurusunda bulunacak. Öte yandan tahliye başvurularının PKK'nın silah bırakacağı günde yapılması dikkatlerden kaçmadı.

PKK'nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için harekete geçildi
Melih Kadir Yılmaz

Diyarbakır’daki evinden 4 Kasım 2016’da gözaltına alınıp tutuklanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) daha önce iki kez hak ihlali kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi (AYM) de Demirtaş için bir kez hak ihlali kararı vermişti. AİHM, Demirtaş hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi. AİHM’in son kararı, yargılama sürecindeki delil yetersizliği ve adil yargılanma hakkının ihlali gibi başlıklara dayanıyor.

PKK nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için harekete geçildi 1

AVUKATLAR HAREKETE GEÇTİ! TAHLİYE BAŞVURUSU YAPILACAK

AİHM kararı sonrası Demiraş'ın avukatları harekete geçti. Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, avukatlar sadece Demirtaş için değil; aynı zamanda Figen Yüksekdağ ve Kobani davası kapsamında tutuklu bulunan tüm isimler için tahliye başvurusunda bulunacak.

PKK nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için harekete geçildi 2

Avukatlar ilk olarak bugün, hüküm veren yerel mahkemeye başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep edecek. Ardından, AİHM kararının mahkumiyetin dayanağını oluşturan delilleri geçersiz kıldığı gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne beraat başvurusu yapılacak. Avukatlar, AİHM kararının bağlayıcılığına dikkat çekerek, Demirtaş ve diğer tutukluların serbest bırakılması gerektiğini savunuyor.

PKK nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için harekete geçildi 3

SİLAH BIRAKMA İLE AYNI GÜN

Öte yandan, tahliye başvurularının, terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'de gerçekleştirilmesi planlanan silah bırakma töreniyle aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gebe inek definecilerin kazdığı kuyuya düştü: Kurtarmak saatler sürdüGebe inek definecilerin kazdığı kuyuya düştü: Kurtarmak saatler sürdü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
pkk Figen Yüksekdağ Selahattin Demirtaş silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Çalışma hayatında yeni düzenleme!

Sıfır aldığı araçtan sesler gelmeye başladı! Servise götürünce hayatının şokunu yaşadı

Sıfır aldığı araçtan sesler gelmeye başladı! Servise götürünce hayatının şokunu yaşadı

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK silah bırakıyor

Terörsüz Türkiye için tarihi gün! PKK silah bırakıyor

PKK'nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu

PKK'nın silah bırakacağı günde tahliye başvurusu

CHP lideri Özel'den Osman Gökçek'e sert sözler! "Bozuk tohum"

CHP lideri Özel'den Osman Gökçek'e sert sözler! "Bozuk tohum"

Kocaeli'de amca dehşeti! Yeğenlerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı!

Kocaeli'de amca dehşeti! Yeğenlerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.