PKK'nın silah bırakıyor! Türkiye'den Irak'a geçiş yaptılar...

Terör örgütü PKK'nın bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakacağı programı takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.

SÜLEYMANİ'YE KENTİNE HAREKET ETTİLER

Yaklaşık 150 kişiden oluşan grup, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki stadyum önünde toplandı. Grup daha sonra, Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan programı izlemek ve sürece destek vermek amacıyla Süleymaniye kentine hareket etti.

NTV'de yer alan habere göre; Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Özgürlük için Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Ekin Yeter ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte, gazeteciler ve yazarlar da kafilede yer aldı.