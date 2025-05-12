PKK silahları ne zaman teslim edecek? 'İkinci aşama resmen başladı' diyerek tarih verdi

Terör örgütü PKK aylardır konuşulan sürecin ardından bu sabah fesih kararını ilan etti. Silahlı mücadelenin sonlandırıldığını duyuran terör örgütünün ne zaman ve nerede silahları teslim edeceği merak konusu. Bir diğer soru işareti ise fesih kararının ardından sahada bu kararı uyulup uyulmayacağı. Peki önümüzdeki yeni dönemde Türkiye'yi neler bekliyor.

"İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI"

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, örgütün fesih kararının ardından ikinci aşama olan silah bırakma süreci resmen başladı. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Irak Merkezi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında kurulması öngörülen ortak mekanizma ile örgüt mensuplarının güvenli alanlarda silahlarını teslim etmeleri bekleniyor.

SİLAHLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLCEK?

Dünya örneklerinin aksine, bu sürecin yıllarca sürmeden 3-4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

KİMLERİN DÖNÜŞ YOLU AÇIK?

Örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından mevcut yasal çerçevede bazı adımlar atılması gündeme gelecek. Örgüt kadrolarının yaklaşık yüzde 80’inin Türkiye’de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı, dolayısıyla bu kişilerin mevcut yasalar kapsamında Türkiye’ye dönüşlerinin mümkün olduğu belirtiliyor. Ancak bu kişiler mevcut yasal düzenlemeler kapsamındaki uygulamalara tabi tutulacak.

GÖZLER 1 EKİM İTİBARIYLA MECLİS'TE OLACAK

Silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından devlet adımları atılmaya başlanacak. Gözler yasal düzenlemeler için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrilecek. Örgütün taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi halinde 1 Ekim’de Meclis’in önemli yasal düzenlemeleri gündemine alabileceğini ifade ediyor.

TAHLİYELER OLACAK MI?

Ancak bu noktada kesin kararın, sahadaki teyitlerin ardından ve Meclis’te yapılacak müzakereler sonucunda verileceği vurgulanıyor. Gündeme gelmesi muhtemel düzenlemeler arasında infaz yasasında değişiklikler ve Öcalan’la ilgili kamuoyunda “umut hakkı” olarak bilinen öneriler de bulunuyor. Ayrıca cezaevindeki PKK’lılara yönelik tahliye adımlarının da sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Sürecin nihai hedefi ise sivil, demokratik ve toplumsal uzlaşıya dayalı yeni bir Anayasa. Sürecin başarıyla tamamlanması halinde Türkiye’nin 2026 yılı başında tarihinin en kapsayıcı ve özgürlükçü Anayasasına kavuşabileceği kaydediliyor.