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PKK terör örgütünün fesih kararı sonrası Beştepe'den ilk açıklama! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: "Kürtler, Türk Milletinin asli kurucu bileşenidir."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, PKK’nın fesih kararının ardından yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye hayata geçiyor” mesajı verdi. Uçum, bu sürecin Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü pekiştirdiğini belirterek yeni anayasa ve kapsamlı reformlarla "Türkiye Yüzyılı"nın başladığını vurguladı.

PKK terör örgütünün fesih kararı sonrası Beştepe'den ilk açıklama! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: "Kürtler, Türk Milletinin asli kurucu bileşenidir."
Çiğdem Sevinç

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Beştepe'den ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. PKK'nın fesih kararının ardından paylaştığı mesajda Uçum şunları kaydetti:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAYATA GEÇİYOR!"

"Baştan belirtelim ki; Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek, Vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizin yüce hatıralarına bağlılığımızın bir gereği ve temel ödevimizdir." dedi.

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"TÜRKLER VE KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ BİRLİKTE TAYİN ETTİLER"

Sürecin başlangıç noktasına atıfta bulunan Uçum, "Görünen o ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük Ülke Liderliğinde, Sayın Bahçeli’nin cesur siyasi öncülüğüyle Devlet inisiyatifi olarak başlayan ve Devlet politikası olarak yürütülen Terörsüz Türkiye gerçeğe dönüşüyor.

Türkiye halkının tüm unsurlarıyla beraber Türkler ve Kürtler emperyalizme karşı verilen varoluş mücadelesinde Kurtuluş savaşını kazanarak ve Türkiye Cumhuriyetini kurarak ebediyete kadar kendi kaderlerini birlikte tayin ettiler." sözlerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle mesajına devam eden Uçum, "Atatürk “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” ifadesiyle, Türkler ve Kürtler de içinde, Türkiye halkının tüm bileşenlerinin Türk Milletinin asli unsuru olduğu tespitini yaptı. Bu tespit Cumhuriyetin temel kurucu ilkelerinden biri oldu.

Millet; geçmişi bugünü ve geleceği kuşatan bir kavram olduğu için bugün de bu ilke aynen geçerlidir, yani Türk Milletinin esası Türkiye halkıdır. Türkiye halkı çeşitliliğimizin Türk Milleti birliğimizin güvencesidir. Bugünler Türk, Kürt, Çerkez, Arap, Alevi, Sünni de içinde; Türk Milletinin tüm bileşenlerinin kaderlerinin bir ve aynı, gelecek vizyonlarının tek olduğunun tüm dünyaya gösterildiği günlerdir." şeklinde konuştu.

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TEK TEK SIRALADI

"Terörsüz Türkiye için yapılan açıklamaların ortaya koyduğu şudur:

Kürtler, Türk Milletinin asli kurucu bileşenidir.

Kürtler, Türk Milletinin ayrılmaz parçası sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve daimi sahibidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin de Milli Devleti’dir.

Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır.

Tam da bu paradigmaya uygun olarak yapılan tüm açıklamalar Terörsüz Türkiye’ye geçişte temel aşamanın tamamlandığını gösteriyor. Ayrıca bu açıklamalar Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti ile bütünleşmesinin tarihsel teyidi ve ilanıdır." dedi.

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"SONUÇ DEĞİL YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Uçum sözlerinin devamında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Sayın Bahçeli’nin Türkiye’yi esas alan siyasetteki muhteşem birlikteliği ve uyumu, halkın olağanüstü desteği, siyaset kurumunun sorumlu yaklaşımı, Devletin tüm kurumlarıyla ve tam kapasite olarak sürecin yürütücülüğünü yapması Terörsüz Türkiye’ye geçişin güvencesi olmuştur.

Geldiğimiz noktada Terörsüz Türkiye için şu tespitleri yapmak artık mümkündür:

Terörsüz Türkiye bir sonuç değil yeni bir başlangıçtır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması ve bu aşamasının sona ermesiyle Türkiye için tarihsel bir yükseliş dönemi başlamaktadır.

Yeni dönem Türkiye’yi her bakımdan güçlendirecektir. Demokrasi ve hukuk alanında kapsamlı reformların yapılacağı, ulusal ve yurtsever demokrasi hukukunun somutlandığı yeni bir aşamaya geçileceği herkesin kabulündedir. " sözlerini aktardı.

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YENİ ANAYASA MESAJI

Uçum paylaşımının sonunda ise, "Görüldüğü üzere Kurtuluşla başlayan, Cumhuriyetin ilanıyla tescillenen Kuruluş sürecimiz, Terörsüz Türkiye’ye geçişi takiben yeni anayasa başta olmak üzere kapsayıcı reformların yapılmasıyla tamamlanacaktır. Böylece kuruluşunu tamamlamış Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edecektir.

Halkımızın tüm unsurlarının asli bileşen olduğu birliğimizin teminatı Büyük Türk Milletinin gözü aydın olsun.

Yaşasın Tam Bağımsız ve Milli Birliği Tescilenmiş Büyük Türkiye." mesajı verdi.

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