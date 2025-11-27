HABER

PlayStation Plus Aralık ayı oyunları açıklandı: LEGO Horizon Adventures sürprizi!

Sony, PlayStation Plus aboneleri için Aralık 2025 oyunlarını duyurdu. Buna göre bu ay PS Plus'ta LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3 ve Neon White gibi oyunlar aboneleri bekliyor.

Enes Çırtlık

Sony, Aralık 2025 için PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium abonelerine sunulacak oyunları resmen açıkladı. Aboneler, 2 Aralık'tan itibaren bu oyunları PlayStation kütüphanelerine ekleyebilecekler. Aktif bir PS Plus aboneliği devam ettiği sürece, bu oyunlar istenildiği zaman indirilebilecek ve oynanabilecek.

İŞTE PLAYSTATION PLUS ARALIK OYUNLARI

Aralık ayının en dikkat çekici oyunu şüphesiz LEGO Horizon Adventures olacak. Horizon evrenini LEGO dünyasıyla birleştiren bu yapım, hem genç hem de yetişkin oyunculara hitap ediyor.

PS Plus Aralık ayı oyunlarının tamamı şöyle:

  • LEGO Horizon Adventures
  • Killing Floor 3
  • The Outlast Trials
  • Synduality Echo of Ada
  • Neon White

PlayStation Plus aboneleri ayrıca, Aralık ayında hangi oyunların geleceği konusunda tahminlerde bulunuyordu. Özellikle bazı oyuncular, sürpriz bir yapımın geleceğini öngörüyordu ve LEGO Horizon Adventures sürprizi bu beklentileri karşılamış gibi görünüyor.

