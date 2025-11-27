PlayStation Plus Aralık ayı oyunları açıklandı: LEGO Horizon Adventures sürprizi!

Sony, Aralık 2025 için PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium abonelerine sunulacak oyunları resmen açıkladı. Aboneler, 2 Aralık'tan itibaren bu oyunları PlayStation kütüphanelerine ekleyebilecekler. Aktif bir PS Plus aboneliği devam ettiği sürece, bu oyunlar istenildiği zaman indirilebilecek ve oynanabilecek.

İŞTE PLAYSTATION PLUS ARALIK OYUNLARI

Aralık ayının en dikkat çekici oyunu şüphesiz LEGO Horizon Adventures olacak. Horizon evrenini LEGO dünyasıyla birleştiren bu yapım, hem genç hem de yetişkin oyunculara hitap ediyor.

PS Plus Aralık ayı oyunlarının tamamı şöyle:

LEGO Horizon Adventures

Killing Floor 3

The Outlast Trials

Synduality Echo of Ada

Neon White

PlayStation Plus aboneleri ayrıca, Aralık ayında hangi oyunların geleceği konusunda tahminlerde bulunuyordu. Özellikle bazı oyuncular, sürpriz bir yapımın geleceğini öngörüyordu ve LEGO Horizon Adventures sürprizi bu beklentileri karşılamış gibi görünüyor.