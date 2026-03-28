Poligondan silah çalan 16 yaşındaki çocuğa 5 yıl 10 ay hapis ve 30 bin lira para cezası

Kahramanmaraş'ta bir atış poligonundan silah ve mühimmat çalan 16 yaşındaki çocuk, yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

10 Eylül 2025'te Dulkadiroğlu ilçesinde H.E. (16), arka kapıyı levye ile kırarak bir atış poligonuna girdi. Cam bölmede bulunan 2 tabanca ile yaklaşık 300 mermiyi alan H.E., olay yerinden uzaklaştı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonla dron destekli ve iz takip köpeklerinin kullanıldığı aramalar sonucunda H.E., çaldığı silah ve mühimmatla birlikte 3 gün sonra yakalandı.

KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN ÇALDIĞINI İDDİA ETTİ

Şüpheli, savcılık ifadesinde ailesiyle sorun yaşadığını, babasının yanına gitmek istediğini ve kendisini korumak amacıyla silah aldığını öne sürdü. Poligonun kapısının kolay açıldığını ve içeride silah bulunduğunu bildiğini söyleyen H.E., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.E. hakkında açılan dava, Kahramanmaraş Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasında pişman olduğunu belirten sanık, beraatını talep etti.

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, "hırsızlık" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 30 bin TL adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zelenskiy'den İncirlik iddiası: "Rus uyduları tarafından İran'a servis edildi"Zelenskiy'den İncirlik iddiası: "Rus uyduları tarafından İran'a servis edildi"
Tekirdağ’da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralıTekirdağ’da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Lise yıllığı ortaya çıktı! 'Daha da güzelmiş'

Lise yıllığı ortaya çıktı! 'Daha da güzelmiş'

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

