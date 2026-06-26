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Polis aracı alevlere teslim oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki resmi polis aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Dumanları fark ederek son anda araçtan çıkan polis memuru yangından kurtulurken, tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Polis aracı alevlere teslim oldu

Olay, Zafer Mahallesi ADÜ Varyantı’nda sat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis aracında varyanttan inişi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden polis memuru hızla araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Hızla büyüyen alevler kısa sürede tüm aracı sararken yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanan ekip aracı metal yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle yoğun trafik oluşan varyantta trafik akışı çalışmaların tamamlanmasının ardından kontrollü olarak sağlandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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