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  4. Polis durdurup tek tek dua okuttu! Sahte hocalar yine türedi: Kötü okuyanı kovdum

Polis durdurup tek tek dua okuttu! Sahte hocalar yine türedi: Kötü okuyanı kovdum

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
30.03.2025 11:26
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Ramazan Bayramı'nda hayatını kaybeden sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler mezarlıklara akın etti. Burada insanların duygularını sömürerek haksız kazanç elde etmek isteyen sahte hocalar ise yine boy gösterdi. Polis yaptığı denetimde elinde Kur'anı Kerim, başında takke olan herkesi durdurup dua okuttu.

Polis durdurup tek tek dua okuttu! Sahte hocalar yine türedi: Kötü okuyanı kovdum

Adana'da Ramazan Bayramı için polis ekipleri mezarlıkta ‘sahte hoca' avına çıktı. Cami imamıyla birlikte ekipler, mezarlıkta kafasına takke geçirip eline de Kur'an-ı Kerim alıp mezar başında dua edenleri tek tek durdurup kontrol etti.

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YİNE SAHTE HOCALAR TÜREDİ

Ramazan Bayramında Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta yoğunluk yaşanıyor. Mezar başında dua okuyarak para kazanmak isteyen sahte hocaların önüne geçilmesi için çalışma yapıldı. Mezarlık camisi imamı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkta sahte hocalara karşı denetim gerçekleştirdi.

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DURDURUP DUA OKUTTULAR

Kafasında takke, elinde de Kur'an-ı Kerim olanlar tek tek durdurulup önce dua sonra Yasin Suresi okutuldu.

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DENETİMLERİN ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ise mezarlığa gelen vatandaşlara broşür dağıtıp sahte hocalara karşı dikkatli olmalarını istedi. Bu sırada bir vatandaş, "Sahte hocalar eskiden burada hep dolaşıyordu; şu anda çok denk gelmedik ama daha önceden denk geliyorduk. Denetimler iyi oluyor" dedi.

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"KÖTÜ OKUYANI MEZARLIKTAN KOVDUM"

Mezarlıkta dua okuyan Ahmet Tekin, "Duanın sahtekarlığını da yapıyorlar. Ancak duanın sahtekarlığı olmaz. Bu sahte hocalar insanların hep duygusunu sömürüyor. Geçen gün bir tanesini gördüm ve öyle kötü okuyordu ki mezarlıktan kovdum" diyerek tepki gösterdi.

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DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bir başka dua okuyan vatandaş ise, "Ben Kur'an-ı Kerim'i ezberden okumuyorum. Bakarak okuyorum, ezberden okunur mu" demesi dikkat çekti.

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Şu ana kadar olumsuzluk yaşanmazken ekiplerin denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İmam Adana mezarlık
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