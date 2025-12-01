Polis kaçakçılığa izin vermiyor: 1 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 59 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nce, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Adapazarı ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Y. (59) isimli şüpheli gözaltına alınırken ev ve aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 14 adet kartuş, 65 şişe sahte bandrollü ve gümrük kaçağı alkollü içki, 103 adet cinsel içerikli gümrük kaçağı hap ele geçirildi.

Kaynak: İHA