HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polis kılığında yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 71 yaşındaki kadının yaklaşık 1.5 milyon TL değerindeki altınlarını alan 2 şüpheli tutuklandı.

Polis kılığında yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

İddiaya göre, Y.H. (25) ve M.R. (25) isimli şüpheliler, telefonla aradıkları 71 yaşındaki H.Ç.’ye kendilerini polis olarak tanıttı. "Adınız dolandırıcılık olayına karıştı" diyerek yaşlı kadını korkutan şüpheliler, soruşturmanın yürütülebilmesi için evindeki altınları teslim etmesini istedi.

POLİS KILIĞINDA YAŞLI KADINI DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan kadın, yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki altınları hazırlayarak evinin önüne gelen motosikletli dolandırıcılara teslim etti. Şüpheliler bununla da yetinmedi. Bir gün sonra yaşlı kadını yeniden telefonla arayan dolandırıcılar, bu kez banka hesabındaki parasını istedi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya giden kadın, hesabında bulunan 500 bin TL’yi şüphelilerin hesabına aktarmak istedi.
Ancak işlem sırasında durumdan şüphelenen banka görevlisi, vakit kaybetmeden polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının parasının dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.

Polis kılığında yaşlı kadını dolandıran 2 şüpheli tutuklandı 1

50 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Bunun üzerine İnegöl ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, güzergâh üzerindeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasına ait görüntüleri tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Osmangazi ilçesinde bir evde saklandıkları tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İnegöl’e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendisine zarar verdiğini ihbar eden kadın, araçta fenalaşmış halde bulunduKendisine zarar verdiğini ihbar eden kadın, araçta fenalaşmış halde bulundu
ChatGPT neden açılmıyor? Erişim sorunu gündem olduChatGPT neden açılmıyor? Erişim sorunu gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca'dan yönetime olay sözler

Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşince demediğini bırakmadı! Talisca'dan yönetime olay sözler

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

Ünlü şarkıcı evlendi! Gelinliği tam not aldı

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.