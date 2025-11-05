HABER

Polis memuru kalbine yenik düştü

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği’nde görev yapan polis memuru Deniz Çakıcı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği’ne bağlı, Muğla Valiliği önünde görev yapan polis memuru Deniz Çakıcı, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Çakıcı, daha kapsamlı tedavisi için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ciğerlerinde ödem oluşması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kroner Yoğun Bakım ünitesine yatırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

SON YOLCULUĞUNA TÖRENLE UĞURLANACAK

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Deniz Çakır için bugün (5 Kasım) saat 13.30’da valilik önünde (Cumhuriyet Meydanı) yapılacak tören sonrasında ikindi namazına müteakip Yatağan Merkez camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Yatağan Şehir mezarlığına defnedilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

polis kalp krizi Muğla
