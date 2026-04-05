Polis memuru Seçkin Yalçın şehit olmuştu! Peş peşe taziye mesajları geldi

30 Mart'ta meydana gelen kazada polis teşkilatını yasa boğan haber gelmişti. kazada şehit düşen polis memuru Seçkin Yalçın için Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Vali Gül'den art arda başsağlığı mesajları geldi.

İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen kazada yaralanan ve tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Seçkin Yalçın'ın ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

"KAHRAMAN EMNİYET TEŞKİLATIMIZA VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Seçkin Yalçın'ın 30 Mart'ta servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaptığı kaza sonucu yaralandığı hatırlatıldı.

Yaralı polisin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.

VALİ GÜL: MEKANI CENNET OLSUN

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesai arkadaşımız Seçkin Yalçın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Kıymetli ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından şehit Yalçın için yapılan paylaşımda da "5 Nisan 2026 tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, 30 Mart'ta saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, kazaya karışan otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti.

Kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü de tutuklanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

şehit polis İstanbul Valiliği
O servis sürücüsü her kimse tutuklamaları lazım. Dikkatsizliği onucu 2 vatan evladını kaybettik.
yaşarken tuz katmazlar aşına, methiyeler düzerler mezar taşına
