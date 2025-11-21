Polis memurunu yaralayan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, dün akşam saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi’nde şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. ’Dur’ ihtarına uymayan araç, Alanönü Mahallesi’ne kadar kaçmayı sürdürdü. Bölgede bulunan tüm yollar kapatılarak, şüpheli yakalandı. Araç içerisinde yakalanan G.Y.’nin ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıl 4 ay cezası olduğu tespit edildi. Ayrıca Yunus Timleri araçta yasaklı madde ele geçirdi. Alkollü olduğu da tespit edilen G.Y.‘ye çeşitli maddelerden trafik cezası yazıldı. Polisten kaçmaya çalıştığı esnada bir polis aracına zarar veren şüpheli, yakalama esnasında da bir polis memurunun elinin zedelenmesine sebep oldu. Bu anların kameralara anbean yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan ise şahsa polisten kaçma suçundan dolayı 90 bin TL para cezası uygulandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır