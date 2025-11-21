HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polis memurunu yaralayan şahıs yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ’Dur’ uyarısına rağmen kaçan ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan şahsın yakalandığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Şahsa polisten kaçma suçundan 90 bin TL para cezası uygulandı.

Polis memurunu yaralayan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, dün akşam saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi’nde şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. ’Dur’ ihtarına uymayan araç, Alanönü Mahallesi’ne kadar kaçmayı sürdürdü. Bölgede bulunan tüm yollar kapatılarak, şüpheli yakalandı. Araç içerisinde yakalanan G.Y.’nin ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıl 4 ay cezası olduğu tespit edildi. Ayrıca Yunus Timleri araçta yasaklı madde ele geçirdi. Alkollü olduğu da tespit edilen G.Y.‘ye çeşitli maddelerden trafik cezası yazıldı. Polisten kaçmaya çalıştığı esnada bir polis aracına zarar veren şüpheli, yakalama esnasında da bir polis memurunun elinin zedelenmesine sebep oldu. Bu anların kameralara anbean yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan ise şahsa polisten kaçma suçundan dolayı 90 bin TL para cezası uygulandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis memurunu yaralayan şahıs yakalandı 1

Polis memurunu yaralayan şahıs yakalandı 2

Polis memurunu yaralayan şahıs yakalandı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enez’deki cinayet sonrası her iki kişi de toprağa verildiEnez’deki cinayet sonrası her iki kişi de toprağa verildi
Açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandıAçık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.