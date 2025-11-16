Polis okulunda acı olay! 20 yaşındaki öğrenci intihar etti

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'nda dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Polis okulu öğrencisi B.T. (20), 5. kattaki yatakhanenin koridor penceresinden aşağı atladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Beton zemine düşerek ağır yaralanan öğrenci, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) kaldırılarak tedavi altına alındı. B.T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

B.T.'nin cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır