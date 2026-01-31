HABER

Polis pizzacı kılığına girdi, "Baron abla" lakaplı torbacı kadını yakaladı

Bursa’da "Baron abla" lakaplı Yelid A.'nın evini tespit eden polis ekipleri, uyuşturucu maddeyi dökmesin diye pizzacı kuryesi şeklinde motosikletle eve yaklaştı. Adrese fark edilmeden yapılan baskında Yelid A., koruması ve arkadaşı yakalandı, 2 tabanca, uyuşturucu sıvı maddesi ve çok miktarda para ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Yeşil Mahallesi'nde bulunan bir ikamette, hakkında farklı suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yelid A.'nın saklandığı aynı adreste, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

POLİS PİZZACI KILIĞINA GİRDİ

Uyuşturucu maddelerin pencereden ya da lavabodan dökülmesini engellemek amacıyla ekipler, adrese motorlu kurye kılığına girerek yaklaştı. Şüphelilerin durumu fark etmemesi üzerine ikamete eş zamanlı ve ani baskın düzenlendi.

"BARON ABLA" YAKALANDI

Baskında "Baron Abla" lakaplı Yelid A., koruması ve arkadaşı ile birlikte yakalanırken, evde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve boş şarjörler, bin 730 mililitre sıvı metamfetamin, çeşitli miktarlarda skunk, sentetik kannabinoid, metamfetamin, eroin, 1 adet hassas terazi ile birlikte 96 bin 600 TL, 807 dolar ve 170 euro nakit para ele geçirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Yelid A. ile birlikte M.P. ve E.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

