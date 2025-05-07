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Polis, vatandaşlara güvenli yolculuğu anlattı

Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında yolculara emniyet kemeri takmaları hususunda bilgilendirmeler yapıldı.

Polis, vatandaşlara güvenli yolculuğu anlattı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmek için çalışma başlattı. Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminalinden hareket eden tüm otobüslerdeki yolcuları denetleyen Trafik Şube ekipleri, vatandaşlara yolculukları boyunca emniyet kemeri takılması hususunda bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu. Trafik ekipleri, herhangi bir kaza durumunda emniyet kemeri kullanımının ağır yaralanma ve can kaybı yaşanması risklerini düşürdüğü ifade edildi.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Denizli
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