Polise çarpıp kaçtı, 141 gram metamfetamin ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin durdurmak istediği bir araç polis memuruna çarparak kaçtı. Kaçış sırasında araçtan bir miktar uyuşturucu madde atan şahıs, ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Polise çarpıp kaçtı, 141 gram metamfetamin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep güzergah yolundaki uygulama noktasında durdurulan araçtaki Ö.C. isimli şahıs, araca yaklaşan polis memuruna çarparak kaçtı. Kaçış sırasında bir miktar suç unsuru araçtan atıldı. Yapılan takip ve aramalarda, araç ve ikametinde toplam 141,68 gram metamfetamin ile 9 sentetik ecza hapı ele geçirildi. O anlar uygulama noktasının güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası adliyeye sevk edilen Ö.C., tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş
