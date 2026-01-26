HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı

Samsun’un Atakum ilçesinde sanal medya hesabından polise küfür ve hakaret içerikli video paylaşan İ.K. (24) isimli kadın gözaltına alındı. Şüpheli İ.K. hakkında ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı

Samsun’un Atakum ilçesinde İ.K. isimli kadın sanal medya hesabından polisi hedef alarak küfür ve hakaret içerikli video paylaştı.

"BULABİLİYORSANIZ BULUN BENİ"

İ.K., küfürler ettiği paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni” dedi.

Polise küfür edip Hadi beni bulun demişti, gözaltına alındı 1

GÖZALTINA ALINDI

Videoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.K.'yı gözaltına aldı.

İfadesi için emniyete götürülen İ.K.'nın Samsun Asliye Ceza İlamat Masası’nca hakkında ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış nelerDeğeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler
DEM Partililerin örgü akımına katılan hemşire gözaltına alındıDEM Partililerin örgü akımına katılan hemşire gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.