Polise küfür edip 'Hadi beni bulun' demişti, gözaltına alındı

Samsun’un Atakum ilçesinde İ.K. isimli kadın sanal medya hesabından polisi hedef alarak küfür ve hakaret içerikli video paylaştı.

"BULABİLİYORSANIZ BULUN BENİ"

İ.K., küfürler ettiği paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Videoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.K.'yı gözaltına aldı.

İfadesi için emniyete götürülen İ.K.'nın Samsun Asliye Ceza İlamat Masası’nca hakkında ‘Tehdit’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır