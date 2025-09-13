HABER

Polise mukavemet gösteren ve kamu malına zarar veren 3 zanlı tutuklandı

Karabük'te polise mukavemet gösteren ve kamu malına zarar veren 3 zanlı tutuklandı. Öte yandan N.D'nin 35, Y.E.E'nin 10, E.E'nin ise 3 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 100. Yıl Mahallesi'ndeki devriye esnasında, durumundan şüphelenilen 10 AEE 098 plakalı motosiklet durduruldu.

Motosiklet sürücüsü E.E. (20) ve yanındaki N.D'nin (20) alkollü olduğundan şüphelenen narkotik polisleri, trafik ekibi çağırdı. İşlemler yapılırken ekiplerin yanına gelen Y.E.E. (21), görevlileri engelleyerek kargaşa çıkardı ve 3 zanlı ekiplere mukavemet gösterdi.

135 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Narkotik ekibinden polis memurları Y.K. ve T.K. müdahale esnasında darp girişimiyle yaralandı.

Şüpheliler E.E, N.D. ve Y.E.E. olay yerine gelen diğer kolluk kuvvetlerince emniyete götürülürken N.D. ekip aracına zarar verdi.

Ayrıca yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü E.E'nin 135 promil alkollü olduğu tespit edildi.

3 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, polise mukavemet gösterme ve kamu malına zarar verme suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan N.D'nin 35, Y.E.E'nin 10, E.E'nin ise 3 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

(AA)
