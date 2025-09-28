HABER

Polisi görünce bahçeye attığı su şişesinden uyuşturucu çıktı

Hatay’ın Payas ilçesinde polis ekiplerinin geldiğini gören şahıs elinde su şişesi bahçeye attı.

Hatay’ın Payas ilçesinde polis ekiplerinin geldiğini gören şahıs elinde su şişesi bahçeye attı. Ekiplerin yaptığı çalışmada fırlattığı şişeden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi üzerinde Payas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin devriye görevi esnasında şüpheli A. İ. G. isimli şahıs polisi karşısında görünce şüpheli hareketlerde bulunarak elindeki şeffaf pet su şişesini yol kenarında bulunan bahçeye attı.

Şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen şeffaf pet su şişesinin içerisinden 86.3 gram uyuşturucu madde çıktı.

Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınan A. İ. G. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Hatay
