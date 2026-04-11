HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polisi karşılarında görünce önce rol icabı kavga ettiler sonra pasta kestiler

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pasta ve çiçeklerle karşılanınca büyük mutluluk yaşadı.Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren işletme sahibi Gökhan Çolak ve Okan Çolak, Polis Haftası dolayısıyla görev başındaki polis ekiplerine sürpriz yaptı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren işletme sahibi Gökhan Çolak ve Okan Çolak, Polis Haftası dolayısıyla görev başındaki polis ekiplerine sürpriz yaptı. Hazırlanan organizasyon kapsamında ekiplere kavga ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, karşılarında pasta ve çiçeklerle hazırlanan kutlamayı görünce önce şaşırdılar. Ardından mutluluklarını ifade ettiler. Polis logolu özel pasta kesilirken, ekiplere çiçek de takdim edildi.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Amiri Bora Güven, sürpriz karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Herkese teşekkür ediyoruz. Polis Haftamızı kutladıkları için sağ olsunlar. Halkla iç içe olmak bizleri mutlu ediyor. Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları olarak çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" dedi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
polis Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.