Polisin bir haftalık denetim raporu açıklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanırken, denetimlerde ayrıca uyuşturucu maddeler, silah ve bıçak da ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalanırken, 8 bin 356 şahıs ve 2 bin 303 aracın sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde ayrıca 2 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 29 bıçak (29 şahsa 85.637 TL idari yaptırım), 171 adet sentetik ecza maddesi ve 6 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ile değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA