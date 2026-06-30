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Polisin bir haftalık denetim raporu açıklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde yaklaşık 8 bin kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetimlerde ayrıca çok sayıda ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Polisin bir haftalık denetim raporu açıklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 22 -29 Haziran tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 850 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, bin 985 aracında sorgusu yapıldı. Denetimlerde ayrıca 3 adet tüfek,
4 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 160 mermi, 26 uyuşturucu hap, 17 uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 7 bıçak ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 29 kişi de yakalandı.

Polisin bir haftalık denetim raporu açıklandı 1

Polisin bir haftalık denetim raporu açıklandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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