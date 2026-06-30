Polisin bir haftalık denetim raporu açıklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 22 -29 Haziran tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 850 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, bin 985 aracında sorgusu yapıldı. Denetimlerde ayrıca 3 adet tüfek,

4 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 160 mermi, 26 uyuşturucu hap, 17 uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 7 bıçak ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 29 kişi de yakalandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır