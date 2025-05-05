Polisin 'dur' ihtarına uymadılar, kaçarken kaza yaptılar! Yakalanınca gerçek ortaya çıktı

İlçede devriye görevinde polis ekibi, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında Arslanpaşa Mahallesi Ersan Arıkan Caddesi'nde kontrolden çıkan motosiklet, devrildi. Yola savrulan motosikletteki Ahmet E. ve Çağlar B., yaralandı.

MOTOSİKLETİN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisin telsizle durumu bildirmesi üzerine yaralı 2 şüpheli, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin motosiklette yaptığı incelemede, çalıntı olarak arandığı tespit edildi. El konulan motosiklet, emniyet otoparkına çekildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan Ahmet E. ve Çağlar B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)