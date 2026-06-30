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Polisin önünde kadın kavgası

Samsun’da eski adliye binasında bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü önünde iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, iki kadın da birbirinden şikayetçi oldu.

Polisin önünde kadın kavgası

Olay, saat 13.00 sıralarında İlkadım ilçesinde eski adliye binasında hizmet veren Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün dış merdivenlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. (30) ile M.K. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adliyede görevli polis ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederek iki kadını ayırdı ve olayın büyümesini önledi. Birbirinden şikayetçi olan E.Ç. ile M.K., işlemleri yapılmak üzere Gazi Polis Merkezi’ne teslim edildi.

Polisin önünde kadın kavgası 1

Polisin önünde kadın kavgası 2

Polisin önünde kadın kavgası 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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