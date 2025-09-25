HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Polisten 'büyücü' operasyonu! 7 kişi yakalandı: 34 milyon TL'lik para hareketliliği: Ceylan ve yılan derisi, at nalı...

Malatya'da muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme yöntemleri ile 27 kişiyi dolandıran 7 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 7 şüphelinin hesaplarında yapılan incelemede, 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi. Operasyonda sözde büyü yapımında kullanılan yılan derisi, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı ile on binlerce dolar ve euro da ele geçirildi.

Polisten 'büyücü' operasyonu! 7 kişi yakalandı: 34 milyon TL'lik para hareketliliği: Ceylan ve yılan derisi, at nalı...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandıran şüpheliler için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli 7 kişinin hesap hareketlerinin incelenmesinde de 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi.

Polisten büyücü operasyonu! 7 kişi yakalandı: 34 milyon TL lik para hareketliliği: Ceylan ve yılan derisi, at nalı... 1

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmasını tamamlayan ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; sözde büyü yapımında kullanılan üzerinde Arapça ve karmaşık eski yazılarla yazılmış ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı, sabun gibi malzemeler ile on binlerce euro ve dolar ele geçirildi.

Polisten büyücü operasyonu! 7 kişi yakalandı: 34 milyon TL lik para hareketliliği: Ceylan ve yılan derisi, at nalı... 2

Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Polisten büyücü operasyonu! 7 kişi yakalandı: 34 milyon TL lik para hareketliliği: Ceylan ve yılan derisi, at nalı... 3Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyaz Saray'da imzalandı! Türkiye ile ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat ZaptıBeyaz Saray'da imzalandı! Türkiye ile ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı
O ülkeden Baltık semalarını koruduğu için Türkiye'ye teşekkürO ülkeden Baltık semalarını koruduğu için Türkiye'ye teşekkür

Anahtar Kelimeler:
Malatya büyücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.