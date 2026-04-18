Polisten kaçan alkollü sürücünün son isteği 'pes' dedirtti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalanırken yapılan kontrollerde 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücünün son istediği 'pes' dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.Ç. (41) yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan M.Ç., kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu Saray Bosna Mahallesi Harmanlı Sokak'ta yakalandı.

515 BİN TL PARA CEZASI YAZILDI

Bölgeye gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, M.Ç.'nin 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. M.Ç.'ye ‘dur ihtarına uymama’, ikinci kez ‘alkollü araç kullanma’, ‘ters yönden ilerleme’, ‘kırmızı ışık ihlali ve ehliyetine el konulduğu hâlde araç kullanma’ suçlarından toplamda 515 bin TL idari para cezası yazıldı.

Öte yandan, ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan hakkında adli işlem başlatılan ve ifadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenen M.Ç., polis aracında arka kısma binmek istemeyerek yolcu koltuğunda gitmek istedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

