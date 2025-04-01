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  4. Polisten köşe bucak kaçtı... O sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı

Polisten köşe bucak kaçtı... O sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 09:12
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Eskişehir’de ‘dur’ ihtarına uymayan ve kaçarken uyuşturucu madde atıldığı öne sürülen otomobilde bulunan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Otomobil sürücüsü Oğuzhan B.’ye (24) ihtara uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polisten köşe bucak kaçtı... O sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarında denetleme yapan polis ekipleri Oğuzhan B. yönetimindeki 26 AJV 180 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri aracı takip etti. Otomobil sürücüsü Oğuzhan B., trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürerek bir süre kaçışını sürdürdü. Polis ekipleri takip sonucu Oğuzhan B.’nin kullandığı otomobili Emek Mahallesi’nde durdurdu. Oğuzhan B. ile yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı.

POLISTEN-KACAN-SURUCUYE-25-BIN-TL-CEZA-U_638118_189008

25 BİN TL'LİK İDARİ PARA CEZASI

Bu arada yaşanan takip sırasında otomobilden atıldığı belirlenen uyuşturucu ecza ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Oğuzhan B.’ye ihtara uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Oğuzhan B. ve arkadaşı işlemler için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

POLISTEN-KACAN-SURUCUYE-25-BIN-TL-CEZA-U_638119_189008

(DHA)

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