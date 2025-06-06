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Polonya, ABD’den 32 adet "Black Hawk helikopteri" satın alma planını erteledi

Polonya Silahlanma Ajansı (Agencja Uzbrojenia), ABD’den 32 adet S-70i Black Hawk helikopteri satın alma planını erteledi. Silahlanma Ajansı Sözcüsü Yarbay Grzegorz Polak yaptığı açıklamada, "En yüksek önceliklere sahip görevleri yerine getirmeliyiz" dedi.

Polonya, ABD’den 32 adet "Black Hawk helikopteri" satın alma planını erteledi

Polonya ordusuna askeri teçhizat satın almaktan sorumlu Silahlanma Ajansı, ABD’li Lockheed Martin şirketiyle imzaladıkları 32 adet S70-i Black Hawk satın alımını ertelediklerini duyurdu. Silahlanma Ajansı Sözcüsü Yarbay Grzegorz Polak yaptığı açıklamada, söz konusu satın alma işleminin kamu yararına olmayacağını, daha önce öngörülemeyen önemli bir değişiklik meydana geldiğini belirtti.
Sikorsky-helikopter
Silahlanma Ajansı’nın Merkez Malzeme Planlarına uygun olarak teçhizat edindiğini, planlarda değişiklik ya da ertelemenin doğal olduğunu dile getiren Yarbay Polak, zamanı geldiğinde S-70i Black Hawk helikopterlerini satın almak için harekete geçeceklerini söyledi. Polak, "En yüksek önceliklere sahip görevleri yerine getirmeliyiz" şeklinde konuştu.

96 ADET APACHE AH-64D HELİKOPTERİ SATIN ALMA PLANI HALEN GEÇERLİ

S-70i Black Hawk helikopterleri, Lockheed Martin şirketine ait Polonya’daki PZL Mielec tesislerinde üretiliyor. Söz konusu helikopterler hem Polonya ordusu, Polonya polisi için hem de ihracat amaçlı üretiliyor. Black Hawk helikopterlerinin satın alımı ertelenirken, Polonya ordusunun verdiği 96 adet Apache AH-64D savaş helikopteri siparişi ise geçerliliğini koruyor. 2028-2032 arasında teslimatı yapılacak Apache AH-64D helikopterleri halen kullanımda olan Mi-24 helikopterlerinin yerini alacak.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Polonya helikopter abd
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