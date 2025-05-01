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Polonya'dan net mesaj: "Türkiye’nin AB üyelik sürecini destekliyoruz"

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecine verdikleri desteği açıkladı. Radwan, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Polonya'dan net mesaj: "Türkiye’nin AB üyelik sürecini destekliyoruz"

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini yakından takip ettiklerini ifade eden Radwan, ülkesinin bu süreci desteklediğini vurguladı.

Radwan, Türkiye ile AB arasında geçmişe dayanan ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğini belirtti. Katılım sürecinin canlandırılması gerektiğini söyleyen yetkili, Türkiye'nin stratejik konumunun ve bölgesel rolünün altını çizdi.

Radwan, Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini yakından takip ettiklerini ve Türkiye’nin AB üyeliğine destek verdiklerini söyledi.

TÜRKİYE’NİN ÜYELİK SÜRECİ, SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARI

Polonya’nın AB Konseyi dönem başkanlığını üstlenmesi sonrası AB Türkiye Delegasyonu ve Polonya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Polonya'nın başkenti Varşova’ya basın gezisi düzenlendi. Gezi çerçevesinde gerçekleşen toplantılarda, Polonya-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-AB işbirlikleri, Türkiye’nin üyelik süreci, savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

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Polonya’nın savunma harcamalarına dikkat çeken Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, "Bu dönem bizim için siyasi ve stratejik açıdan çok önemli. 'Güvenlik, Avrupa!' bizim ana sloganımız. Bu konudaki en önemli unsur da Ukrayna'da güvenliği sağlamak. Polonya, Kırım’ın ilhakından sonra Ukrayna’ya hep destek veriyor. Diğer AB ülkelerine her zaman savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguluyoruz. Savunma harcamamız yakın dönemde yüzde 5’e çıkaracağız. Bu konuda da AB’de bölgemizde liderlik gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE KÖKLÜ KÜLTÜRE SAHİP"

Avrupa Birliği üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı gayrı resmi toplantı olan Gymnich Zirvesi’nin 7-8 Mayıs tarihinde gerçekleşeceğini hatırlatan Radwan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da davet edildiğini aktardı. Türkiye ile Polonya arasında savunma alanındaki ortak tatbikat ve iş birliğine dikkati çeken Radwan, ticari alandaki iş birliğininde de ilerleme kaydetmek istediklerini kaydetti. Polonyalıların Türkiye’yi özellikle yaz turizmi için tercih ettiğini dile getiren Radaw, "Yaklaşık 1 milyon 800 bin vatandaşımız Türkiye’yi ziyaret ediyor. Türkiye turistik ziyareti dışında, köklü kültüre sahip. Ekolojik mirası açısından bize cazip geliyor. Türk mutfağı Türkiye’yi ziyaret etmek için önemli gerekçelerden" dedi.

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE POLONYA’DAN DESTEK

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini yakından takip ettiklerini belirten Radwan, Türkiye’nin AB üyeliğine Polonya’nın destek verdiğini söyledi. ‘Avrupa Güvenlik Mimarisi’nin yeni doğduğunu belirten Radwan, ilerleyen süreçte Türkiye’nin bu konudaki yerinin belli olacağını vurguladı.

NATO içinde de Avrupa savunma politikasının inşa edilmesi gerektiğine vurgu yapan Varşova Üniversitesi Avrupa Merkezi Direktörü Kamil Zajaczkowski, Türkiye’nin bu süreçte önemli hale geldiğini söyledi.

(AA)

01 Mayıs 2025
01 Mayıs 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Polonya Türkiye ab
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