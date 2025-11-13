HABER

Polonya, düzensiz göçmenlere önlem almak için Belarus sınırına yeni bariyer inşa edecek

Düzensiz göçmen geçişini önlemek için Belarus sınırına 186 kilometre metal bariyer inşa eden Polonya, şimdi de sınıra ikinci bariyeri örüyor. 4 metre yüksekliğinde tel örgülerden oluşacak yeni bariyerin en geç 2026 baharında tamamlanması öngörülüyor.

Polonya'nın Belarus'tan gelen düzensiz göçmen akımını durdurmak için 2022 yazında doğu sınırına inşa ettiği 186 kilometre uzunluğundaki metal bariyerler kaçak göçmen geçişini durdurmaya yetmedi. Polonyalı makamlar, 2025 yılı içerisinde Belarus üzerinden ülkeye bin 428 kaçak girişin gerçekleşmesi üzerine Belarus sınırına ikinci bariyer inşa edilmesini kararlaştırdı.

2026 BAHARINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Buna göre montajına önümüzdeki günlerde başlanması planlanan ikinci bariyer, 4 metre yüksekliğinde ve tel örgüden oluşacak, daha önce inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki metal bariyerlere paralel olarak konumlandırılacak. Metal bariyerleri aşmayı başaran kaçak göçmenleri durdurması amaçlanan söz konusu ikinci bariyerin en geç 2026 baharında tamamlanması planlanıyor.

(İHA)

13 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
