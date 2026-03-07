HABER

Polonya, Ukrayna ve Belarus sınırında hava sahasını kısıtlıyor

Polonya, ulusal güvenlik gerekçesiyle 10 Mart'tan itibaren ülkenin doğusundaki Ukrayna ve Belarus sınırlarını kapsayan hava sahasında 3 ay süreyle yeni uçuş kısıtlamaları uygulanacağını bildirdi.

Polonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ajansı (PANSA) tarafından yapılan açıklamada, Silahlı Kuvvetler Harekat Komutanlığı'nın talebi üzerine 10 Mart 2026 ile 9 Haziran 2026 tarihleri arasında ülkenin doğu kesiminde 'EP R130' kodlu kısıtlı bir bölge oluşturulduğu belirtildi. Yeryüzünden yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kadar olan hava sahasını kapsayan bu düzenlemenin, mevcut kısıtlamanın yerini alacağı ve daha yüksek irtifada seyreden yolcu uçaklarını etkilemeyeceği kaydedildi.

Kısıtlamanın detaylarına ilişkin verilen bilgilere göre, gün batımından gün doğumuna kadar olan gece saatlerinde, askeri uçuşlar ve önceden koordine edilmiş özel operasyonlar haricinde bölgede tam uçuş yasağı uygulanacağı ifade edildi. Gündüz saatlerinde ise uçuş planı sunan, aktif transponder cihazı bulunduran ve sürekli telsiz irtibatı sağlayan sivil hava araçlarının bölgeyi kullanabileceği aktarıldı.

Ayrıca, sivil insansız hava araçlarının (İHA) ise Ukrayna ve Belarus hava savunma teşhis bölgelerini (ADIZ) ihlal etmemek kaydıyla uçuş gerçekleştirebileceği bildirildi. Söz konusu kısıtlamanın ulusal güvenliğin tesisi ve uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla yürürlüğe girdiği vurgulandı.
Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Polonya
