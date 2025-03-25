Porsuk Çayı'nda kadın cesedi bulunmuştu: Ünlü sanatçının ablası olduğu ortaya çıktı!

Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, gece evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevredeki aramalarında Akkuş’a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Akkuş, polis ekipleri tarafından aranırken, Porsuk Çayı’nın İstiklal Mahallesi Adalar mevkisinden geçen bölümünde kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

Sudan çıkarılan ve bir süre sürüklenip Adalar mevkisine kadar geldiği tespit edilen cesedin, Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Akkuş’un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Savcılık, şüpheli görülen Akkuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Ünlü sanatçı Mithat Körler'in alzheimer hastası olan ablası olduğu öğrenilen kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır