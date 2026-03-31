Poşetten insanlık çıktı: Altınları sahibine ulaştırdı

Zonguldak’ta halı yıkama esnafı Adem Akdeniz, yıkamak için müşterisinden teslim aldığı halının arasından çıkan bir poşet dolusu altını sahibine teslim ederek "insanlık ölmemiş" dedirtti.

Poşetten insanlık çıktı: Altınları sahibine ulaştırdı

Bahçelievler Mahallesi’nde 15 yıldır halı yıkama işletmeciliği yapan 47 yaşındaki Adem Akdeniz, aynı mahallede ikamet eden bir müşterisinden yıkamak üzere halı teslim aldı. Halıyı açtığında içerisindeki poşeti fark eden Akdeniz, içerisinde 21 adet gram, 1 adet Reşat altın olduğunu gördü.

Hemen durumu halının sahibine bildiren Akdeniz, altınları iş yerine gelen halının sahibine eksiksiz şekilde teslim etti.

Poşetten insanlık çıktı: Altınları sahibine ulaştırdı 1

Yaşadığı olayı anlatan Adem Akdeniz, "Halı geldi, yıkamak için makinenin bulunduğu bölgeye çekerken eğri sarılmış olduğunu görüp düzeltmek istedim. Masaya açtığım anda poşet gördüm içinde. Normalde çöpe atıyorum ama ağırlığından şüphelenip bakmak istedim. Baktığımda altınlar olduğunu gördüm. Hemen saydım 21 gram, 1 adet Reşat altın çıktı. Hemen müşteriyi aradık. Kendisi teşekkür ettik. Kendisine halısını ve altınlarını teslim ettik. İnsani görevimizi yaptık. Halının sahibi çok mutlu oldu. Herkesin de böyle davranmasını temenni ediyorum" dedi.

Poşetten insanlık çıktı: Altınları sahibine ulaştırdı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

